In orbita il mini orto Made in Italy | ecco GREENCube | per coltivare verdure nello spazio

(Di sabato 23 luglio 2022)c’è un vero e proprio, la prima installazione verde cheattorno alla Terra. Nel dettaglio, come riferisce l’agenzia Ansa, si chiama, “cubo verde” e la sua particolarità, oltre che essere un qualcosa di unico, è che un orgoglio tricolore, essendo italiano., 23/7/2022 – Computermagazine.itE’ stato lanciatoassieme al razzo Vega C dell’agenzia spaziale europea, l’ESA, che lo scorso 13 luglio è decollato dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana francese. Il piccoloè stato progettato da un gruppo tutto italiano, che si è formato presso Enea, Università Federico II di Napoli e Sapienza Università di Roma, e che ...

Oltre a GREENCube a bordo del razzo, sono stati lanciati nell'spaziale anche altri 5- satelliti, della classe CubeSat , che costituiscono il carico secondario del lanciatore e sono: gli ...I due astronauti hanno rilasciato manualmente indieci- satelliti e hanno predisposto la struttura destinata a ospitare in modo definitivo il Braccio robotico europeo ( Era ) sul modulo ... Spazio, lanciato in orbita il primo micro-orto Made in Italy Agenzia di stampa Italpress Lanciato in orbita il primo micro-orto made in Italy: GREENCube di ENEA è il primo esperimento di orto spaziale.Si chiama Green Cube e apre la strada alla coltivazione di ortaggi con tecnica idroponica in assenza di gravità. Nardi (Enea): «La scorta alimentare degli astronauti del futuro» ...