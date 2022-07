GdS – Calciomercato Lazio | contatti per Udogie a sinistra | ma l’Udinese spara alto

Leggi su justcalcio

(Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 12:18:01 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didella GdS: Il giovane terzino è uno dei nomi graditi da Sarri per la fascia, ma la richiesta dei friulani e l’interesse in Premier League frenano l’operazione. Servono cessioni eccellenti È un nome che intriga parecchio, ma i costi dell’operazione sono tali da renderla proibitiva, a meno di qualche cessione che porti soldi in cassa. Laha comunque messo gli occhi su Destiny, il giovane laterale che è stato una delle riveni dell’ultimo campionato. Il giocatore piace per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, e anche per la sua giovane età (ha 19 anni, ne compirà 20 a novembre). Sarri sarebbe ben lieto di accoglierlo a Formello. Il tecnico continua infatti a chiedere alla ...