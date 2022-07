F1, Gp Francia: dove vedere qualifiche e gara – Gli orari tv Sky e Tv8 (Di sabato 23 luglio 2022) Nel caldo torrido di Le Castellet, una Ferrari ‘on fire’ va a caccia di un altro successo che possa avvicinare Charles Leclerc al leader della classifica mondiale, Max Verstappen. Il Gran Premio di Francia, dodicesima tappa del Mondiale di Formula 1, si corre sul Paul Ricard, dove un anno fa trionfò proprio l’olandese con la Red Bull. La notizia non buona per Maranello riguarda la prevista penalizzazione di Sainz. In griglia di partenza lo spagnolo dovrà retrocedere di dieci posizioni a causa del cambio della centralina. orari e tv Le qualifiche del Gp di Francia sono in programma sabato alle ore 16. Domenica invece il via della gara è fissato alle ore 15. Su Sky Sport è possibile seguire tutto in diretta: sulla tv il canale di riferimento è Sky Sport F1, per lo streaming ci sono SkyGo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Nel caldo torrido di Le Castellet, una Ferrari ‘on fire’ va a caccia di un altro successo che possa avvicinare Charles Leclerc al leader della classifica mondiale, Max Verstappen. Il Gran Premio di, dodicesima tappa del Mondiale di Formula 1, si corre sul Paul Ricard,un anno fa trionfò proprio l’olandese con la Red Bull. La notizia non buona per Maranello riguarda la prevista penalizzazione di Sainz. In griglia di partenza lo spagnolo dovrà retrocedere di dieci posizioni a causa del cambio della centralina.e tv Ledel Gp disono in programma sabato alle ore 16. Domenica invece il via dellaè fissato alle ore 15. Su Sky Sport è possibile seguire tutto in diretta: sulla tv il canale di riferimento è Sky Sport F1, per lo streaming ci sono SkyGo ...

