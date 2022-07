F1, GP Francia 2022. Charles Leclerc saetta rossa! Pole position del monegasco, Max Verstappen a 3 decimi! (Di sabato 23 luglio 2022) Le qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno sono andate in scena in condizioni estreme, ovvero caldissime. Più che in Provenza, l’atmosfera ricordava tanto quella talvolta trovata in Malesia, poiché la temperatura dell’asfalto si è attestata costantemente tra i 55° e i 57° C! Insomma, un’autentica fornace nella quale, domani, piloti e monoposto saranno chiamati ad affrontare una prova ancora più dura di quella odierna. Q1 – A sorpresa viene eliminato Pierre Gasly, che tanto bene aveva fatto durante le prove libere! Un’autentica debacle per il francese dell’Alpha Tauri, soprattutto considerando come il compagno di squadra avanzi al Q2. Salutano la compagnia anche Lance Stroll, Guanyu Zhou, Mick Schumacher e Nicolas Latifi. Va rimarcato come il tedesco abbia però visto cancellato il proprio tempo migliore per una minima violazione dei track limits, altrimenti ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Le qualifiche del Gran Premio didi Formula Uno sono andate in scena in condizioni estreme, ovvero caldissime. Più che in Provenza, l’atmosfera ricordava tanto quella talvolta trovata in Malesia, poiché la temperatura dell’asfalto si è attestata costantemente tra i 55° e i 57° C! Insomma, un’autentica fornace nella quale, domani, piloti e monoposto saranno chiamati ad affrontare una prova ancora più dura di quella odierna. Q1 – A sorpresa viene eliminato Pierre Gasly, che tanto bene aveva fatto durante le prove libere! Un’autentica debacle per il francese dell’Alpha Tauri, soprattutto considerando come il compagno di squadra avanzi al Q2. Salutano la compagnia anche Lance Stroll, Guanyu Zhou, Mick Schumacher e Nicolas Latifi. Va rimarcato come il tedesco abbia però visto cancellato il proprio tempo migliore per una minima violazione dei track limits, altrimenti ...

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - SkySportF1 : ?? SUPERMAX FIRMA LE FP3 IN FRANCIA Hamilton, quarto tempo I risultati ? - vallini_chiara : RT @SkySportF1: ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - sportface2016 : #F1, qualifiche in chiaro: replica e diretta #TV8, tutte le informazioni -