Elisa Isoardi dopo due anni non sente più Raimondo Todaro (Di sabato 23 luglio 2022) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno in parte lasciato che il pubblico di Ballando con le Stelle credesse a un flirt, una storia d’amore tra loro. A distanza di due anni è Elisa Isoardi a tornare sul gossip che riguarda lei e Todaro. Oggi non si sentono più, sembra non sia rimasto niente della loro collaborazione, della loro amicizia. Non c’è mai stata una storia d’amore? La conduttrice chiarisce e lo fa a distanza di molto tempo. “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga, ma eravamo una coppia professionale – ma lo dice solo adesso – Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…”. Questa è la parte più triste, non sono più amici, non c’è più alcun legame. Cosa c’è stato tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 23 luglio 2022)hanno in parte lasciato che il pubblico di Ballando con le Stelle credesse a un flirt, una storia d’amore tra loro. A distanza di duea tornare sul gossip che riguarda lei e. Oggi non si sentono più, sembra non sia rimasto niente della loro collaborazione, della loro amicizia. Non c’è mai stata una storia d’amore? La conduttrice chiarisce e lo fa a distanza di molto tempo. “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga, ma eravamo una coppia professionale – ma lo dice solo adesso – Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…”. Questa è la parte più triste, non sono più amici, non c’è più alcun legame. Cosa c’è stato tra ...

