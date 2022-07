Elisa Esposito, grande novità per la prof di corsivo: cosa è accaduto (Di sabato 23 luglio 2022) La prof di corsivo Elisa Esposito sbarca su Only Fans: grande novità per la giovane star dei social Il fenomeno Elisa Esposito non accenna a placarsi. Dopo aver visto sfumare l’ipotesi di prendere parte alla nuova edizione del GF Vip la giovane insegnante di corsivo ha deciso di iscriversi ad Only Fans, seguendo dunque tantissime altre vip e compagne di professione che hanno fatto la medesima scelta. E dopo l’incredibile successo raccolto su TikTok e la mancata avventura nel reality di Canale Cinque, la prof di corsivo prova a replicare il travolgente trionfo, anche se questa volta servirà ben altro materiale per provare a rubare la scena anche sul sito, dove sarà chiamata a pubblicare ... Leggi su 361magazine (Di sabato 23 luglio 2022) Ladisbarca su Only Fans:per la giovane star dei social Il fenomenonon accenna a placarsi. Dopo aver visto sfumare l’ipotesi di prendere parte alla nuova edizione del GF Vip la giovane insegnante diha deciso di iscriversi ad Only Fans, seguendo dunque tantissime altre vip e compagne diessione che hanno fatto la medesima scelta. E dopo l’incredibile successo raccolto su TikTok e la mancata avventura nel reality di Canale Cinque, ladiprova a replicare il travolgente trionfo, anche se questa volta servirà ben altro materiale per provare a rubare la scena anche sul sito, dove sarà chiamata a pubblicare ...

