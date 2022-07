Elezioni 2022, Razzante: “Campagna inattesa e breve, rischio attacchi hacker” (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se il Copasir ha rilevato un rischio è chiaro che ha un fondamento e possiamo essere certi che ci sia, ma io vedo più un rischio interno, non solo esterno, ossia che la Campagna elettorale, così inattesa e breve, possa essere falsata non soltanto da fake news ma anche da attacchi a siti istituzionali, a siti dei partiti o dei singoli candidati”. Lo afferma all’Adnkronos il prof. Ranieri Razzante, consigliere per la Cybersecurity del sottosegretario alla Difesa, sul rischio di possibili ingerenze straniere e disinformazione sulle Elezioni. Potrebbe esserci il rischio di “attacchi malware o DDos”, sottolinea Razzante. “Ci auguriamo non avvenga – prosegue – Le protezione ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se il Copasir ha rilevato unè chiaro che ha un fondamento e possiamo essere certi che ci sia, ma io vedo più uninterno, non solo esterno, ossia che laelettorale, così, possa essere falsata non soltanto da fake news ma anche daa siti istituzionali, a siti dei partiti o dei singoli candidati”. Lo afferma all’Adnkronos il prof. Ranieri, consigliere per la Cybersecurity del sottosegretario alla Difesa, suldi possibili ingerenze straniere e disinformazione sulle. Potrebbe esserci ildi “malware o DDos”, sottolinea. “Ci auguriamo non avvenga – prosegue – Le protezione ...

