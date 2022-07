Calciomercato Inter, non solo Skriniar: la cessione fa tremare Inzaghi (Di sabato 23 luglio 2022) L’Inter deve vendere per regalare ad Inzaghi nuovi innesti: oltre a Skriniar (finito nel mirino del PSG), anche un altro top può andare via. Resta forte, in casa Inter, la delusione per il mancato arrivo di Gleison Bremer. Il brasiliano era stato a lungo corteggiato dall’amministratore delegato Beppe Marotta ma, alla fine, ha deciso di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 luglio 2022) L’deve vendere per regalare adnuovi innesti: oltre a(finito nel mirino del PSG), anche un altro top può andare via. Resta forte, in casa, la delusione per il mancato arrivo di Gleison Bremer. Il brasiliano era stato a lungo corteggiato dall’amministratore delegato Beppe Marotta ma, alla fine, ha deciso di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

