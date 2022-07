Amichevoli da dimenticare per Inter e Milan | vincono Zalaegerszeg e Lens

(Di sabato 23 luglio 2022) Giornata di test match per diverse squadre italiane che si stanno preparando alla nuova stagione di Serie A, al via tra poche settimane. In campo oggi sono scesi i campioni d’Italia in carica che hanno incassato una brutta sconfitta. Il, infatti, ha ceduto alloper 3-2. Gli ungheresi hanno sorpreso i rossoneri con una rete al 2?, seguito da altre due rispettivamente al 24? e 27?. Ilè riuscito a sbloccarsi solo al 30?, grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Giroud, mentre all’86’ è arrivato il gol del 3-2, segnato da Krunic. Sconfitta anche per l’: i vicecampioni d’Italia hanno ceduto al. I francesi hanno segnato il gol del vantggio, e della vittoria, al 90? e per i nerazzurri non c’è stato nulla da fare. L'articolo CalcioWeb.

Leestive gettano luce sul processo di completamento di una squadra, ben oltre al dato della ...erano augurati di...Senzal'innesto di Gatti e di alcuni giovani come Fagioli e Rovella. Il kickoff del ... Le grandiinternazionali disponibili su DAZN ci preparano alla stagione sportiva che ...Giornata di test match per diverse squadre italiane che si stanno preparando alla nuova stagione di Serie A, al via tra poche settimane. In campo oggi sono scesi i campioni d'Italia in carica che hann ...Il Milan cede 3-2 in Ungheria contro lo Zalaegerszegi, che segna tutti i gol nel primo tempo, Inter sconfitta allo scadere a Lens: a venti giorni dal via della Serie A a Pioli e Inzaghi servono altri ...