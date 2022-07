Alessia Pifferi, il gip convalida il fermo: la 37enne resta in carcere per omicidio volontario (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo due ore di interrogatorio, è arrivata la convalida del fermo. La 37enne Alessia Pifferi deve rimanere in carcere con l’accusa di omicidio volontario nella forma omissiva, aggravato da futili motivi per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi. È stata invece esclusa la premeditazione contestata dalla Procura. La donna è stata sentita a San Vittore, alla presenza del gip e della legale. Per il momento non verrà chiesta alcuna perizia psichiatrica, né effettuata una consulenza sullo stato mentale della donna. Pifferi è apparsa lucida. Il pm l’aveva già descritta come una donna priva di «scrupoli» e «capace di commettere atrocità». Pifferi è accusata di avere lasciato morire la figlia Diana chiudendola in ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo due ore di interrogatorio, è arrivata ladel. Ladeve rimanere incon l’accusa dinella forma omissiva, aggravato da futili motivi per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi. È stata invece esclusa la premeditazione contestata dalla Procura. La donna è stata sentita a San Vittore, alla presenza del gip e della legale. Per il momento non verrà chiesta alcuna perizia psichiatrica, né effettuata una consulenza sullo stato mentale della donna.è apparsa lucida. Il pm l’aveva già descritta come una donna priva di «scrupoli» e «capace di commettere atrocità».è accusata di avere lasciato morire la figlia Diana chiudendola in ...

