Alberto di Monaco messo alle strette | Faida interna a corte: costretto ad escluderla Il Principe Alberto di Monaco sembrerebbe essere stato coinvolto nell'ennesimo braccio di ferro a corte: episodio controverso Il Principe Alberto di Monaco (Foto ANSA) Alberto di Monaco sembra ormai non avere pace, almeno non in famiglia. Gli ultimi anni non sono stati di certo semplici per lui. In particolare si è ritrovato a dover fare i conti con la malattia della principessa consorte Charlene costretta a lasciare il palazzo per diverso tempo. In questi mesi ha poi fatto il suo ritorno a corte tra indiscrezioni clamorose ed attacchi senza precedenti. Tante teorie sono state formulate e tra queste anche quella di una crisi matrimoniale e di un accordo economico per convincerla a non lasciare definitivamente Monaco. Una situazione ...

