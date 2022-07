Al via Teatri di Pietra 2022 nell’Anfiteatro Campano

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere – Ha preso il via nel sito archeologico dell’Anfiteatrodi Santa Maria Capua Vetere,diCampania, segmento regionale della Rete Nazionale deidiche, da oltre vent’anni, pone al centro la valorizzazione dei siti archeologici e monumentali attraverso lo spettacolo dal vivo. La Rete deiè un progetto in continuo sviluppo, e nasce, in primo luogo, sottolineano i promotori, “per offrire un’occasione in più di vivere il paesaggio e la sua storia attraverso i siti monumentali, ma, soprattutto, per fare del teatro antico (o dei luoghi dove si fa il teatro) lo spazio dell’incontro tra artisti e spettatori”. Il segmentodi ...

