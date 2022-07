Traffico Roma del 22-07-2022 ore 18:00 (Di venerdì 22 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani difficile la situazione del Traffico sulla Pontina per più incidenti code verso Roma altezza Castel di Decima e tra Spinaceto raccordo anulare file anche direzione Latina tra Spinaceto e Castel di Decima code per incidente poi sulla A24 Roma-l’aquila-teramo tra il raccordo e lunghezza verso chi c’è sul Traffico sul Raccordo Anulare file lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra lo svincolo A24 e abbia stessa situazione lungo la carreggiata esterna e a tratti tra Laurentina e Tuscolana in città in Piazza della Rovere ancora chiuso lo svincolo per via Gregorio VII nel sotto passino per cavi elettrici su strada fino alle 18 manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani difficile la situazione delsulla Pontina per più incidenti code versoaltezza Castel di Decima e tra Spinaceto raccordo anulare file anche direzione Latina tra Spinaceto e Castel di Decima code per incidente poi sulla A24-l’aquila-teramo tra il raccordo e lunghezza verso chi c’è sulsul Raccordo Anulare file lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra lo svincolo A24 e abbia stessa situazione lungo la carreggiata esterna e a tratti tra Laurentina e Tuscolana in città in Piazza della Rovere ancora chiuso lo svincolo per via Gregorio VII nel sotto passino per cavi elettrici su strada fino alle 18 manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti e ...

LuceverdeRoma : [AGG] ?? #Treni - Linea Roma - Velletri ??? Traffico sospeso per l'intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un i… - VAIstradeanas : 18:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - Emergenza24 : RT @ViaggiaTreno: Linea #Roma - #Velletri, dalle ore 16:30 traffico ferroviario sospeso tra Lanuvio e Velletri per l'intervento dei Vigili… - ViaggiaTreno : Linea #Roma - #Velletri, dalle ore 16:30 traffico ferroviario sospeso tra Lanuvio e Velletri per l'intervento dei V… - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Roma - Velletri ??? Traffico sospeso per l'intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendi… -