cmdotcom : Serie A, Casini: 'Difficile giocare il 13 agosto con queste temperature' - corradone91 : RT @marifcinter: Lega Serie A, il presidente #Casini: 'Il campionato? La prima preoccupazione è legata al clima, dato che l'eventuale persi… - diavolisempre : @SerieA @Atalanta_BC Dite a casini che la serie A inizia il 13 agosto..non si possono cambiare i piani dopo averlo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - Casini: 'Se persiste il caldo sarà difficile giocare ad agosto' - napolimagazine : LEGA SERIE A - Casini: 'Se persiste il caldo sarà difficile giocare ad agosto' -

Lo ha detto alle telecamere di Udinese Tv il presidente della LegaA, Lorenzo, parlando dell'avvio del prossimo campionato. Per quanto riguarda poi gli obiettivi della Lega Calcio, ha ...Commenta per primo Lorenzo, presidente della Lega diA, ha parlato ai microfoni di Udinese TV , soffermandosi sull'inizio della prossima stagione: ' La prima preoccupazione è legata al clima , dato che l'eventuale ...Le parole del Presidente della Lega Serie A: “Siamo preoccupati per il caldo. Sarà una stagione anomala per via del Mondiale” Intervenuto al canale tematico dell’Udinese, Lorenzo Casini ha parlato del ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...