Preghiera della sera del 22 Luglio 2022: “Signore, resta con me” (Di venerdì 22 luglio 2022) “Signore, resta con me”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 22 luglio 2022) “con me”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : #PapaFrancesco, in previsione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, chiede alla comunità di… - santegidionews : Preghiera della Santa Croce - CiaoKarol : Il Santo del giorno, 23 Luglio: Santa Brigida, la mistica patrona d’Europa. Rivelazione e Preghiera: Santa Brigida… - CiaoKarol : Il #Santo del giorno, 23 Luglio: SANTA BRIGIDA, la mistica patrona d’Europa. Rivelazione e #Preghiera ??? Santa Bri… - duca1072 : RT @regno_disoleil: Soleil, te lo chiedo con la stessa posa in Mood preghiera della tua ultima foto: Torni attiva su tik tok? ?????? #solear… -