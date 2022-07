Piatek e Yazici | prossimi colpi della Salernitana?

(Di venerdì 22 luglio 2022) Lanon ha intenzione di fermarsi e sembra avere in canna altri duedopo quelli già piazzati. Radiomercato parla con insistenza di, rispettivamente dell’Hertha Berlino e del Lille, che potrebbero approdare in granata con la formula del prestito?sono obiettivi fattibili? Nonostante il reaparto offensivo sia numericamente al completo, grazie agli arrivi di Diego Valencia dall’Universidad Catolica ed Erik Botheim dal Bodo Glimt, oltre a Julian Kristoffersen, rientrato dal prestito al Cosenza, e Symi, che però è vicino alla cessione, lavuole regalare a mister Nicola un’altra punta. Sfumato il ritorno di Bonazzoli, l’attenzione dei granata si è spostata su, tornato all’Hertha ...

L'ultima idea si chiama Krzystof Piatek ('95), rientrato all'Hertha Berlino dopo il prestito alla Fiorentina. È lo stesso ritornello del centrocampo: Yazici ('97) del Lille è il primo della lista. Una mezza giornata austriaca trascorsa sempre connesso, con gli auricolari nelle orecchie e le notifiche di Whatsapp impazzite. Morgan De Sanctis è arrivato in Tirolo per fare il punto