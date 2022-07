tancredipalmeri : Dzeko-Milan: tre settimane fa è stato proposto ma il Milan ha rifiutato - sportli26181512 : Milan, proposto Sarr: la risposta di Massara: Pape Sarr è stato proposto ieri al Milan nel confronto con il Tottenh… - pietro30199674 : RT @Seby_Sarno_: #Frattesi-#Milan: dopo mille verifiche vi dico ciò che è emerso: l'agente lo ha proposto ai ???? che nonostante lo reputano… - infoitsport : Tuttosport - Milan, proposto Frattesi se salta Renato Sanches - LucaDColella : RT @Seby_Sarno_: #Frattesi-#Milan: dopo mille verifiche vi dico ciò che è emerso: l'agente lo ha proposto ai ???? che nonostante lo reputano… -

Skriniar non si tocca, lo striscione lasciano dalla Curva Nord sotto la sede dell'Inter non ... Ingaggio lontano da quellodal PSG (8+ bonus), ma questa questa differenza per Skriniar ...... trattative e indiscrezioni di oggi su, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre ... l'intermediario Stefano Quadri, che a Radio Sportiva ha spiegato: "Marcelo è statoalla Lazio e ...Il direttore sportivo dell'Eintrach Francoforte rilascia alcune dichiarazioni sulle intenzioni del calciomercato del Milan ...Sono ore decisive per capire De Ketelaere diventerà o meno un nuovo giocatore del Milan. Dopo il viaggio in Belgio di mercoledì scorso e i dialoghi sereni e positivi che Maldini ...