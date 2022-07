Manchester Uniter | ten Hag fa il punto sul mercato E su Ronaldo

La Gazzetta dello Sport

IlCity vince il derby contro lo. La squadra di Guardiola , ha affossato i Red Devils per 4 - 1, con le doppiette di De Bruyne e Mahrez . 'Abbiamo giocato una grande partita, ...Inter - Roma gol (quota 1,70) Newcastle - Everton gol (1,70) Burnley -2 (1,62) West Ham - Watford under 2,5 (2,10) La quaterna vale 9,83 volte la posta Manchester United, le 5 regole di Ten Hag Raphael Varane ha dichiarato alla stampa di non è essere pentito di aver lasciato il Real Madrid per il Manchester United ...Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, durante la tournée in Asia e Australia della sua squadra, ha parlato di Cristiano Ronaldo e del fatto che lui non sia presente per ...