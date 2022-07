JP Morgan azzera la sua partecipazione in Saras

Vittoriog82 : RT @CalcioFinanza: #JPMorgan azzera la sua partecipazione in #Saras, società presieduta dall'ex patron dell'#Inter Massimo Moratti https://… - CalcioFinanza : #JPMorgan azzera la sua partecipazione in #Saras, società presieduta dall'ex patron dell'#Inter Massimo Moratti… -

Finanza Report

e Bank of America, interpellati esclusivamente come advisor finanziari, il gruppo Elliot ha ... In questo modo si riduce (o come nel caso che ci occupa, si) l'esposizione con le banche e, ...La recessione Jpin un report agli investitori stima un crollo del Pil russo del 7% quest'... L'Europale perdite, si guarda a nuovi negoziati Russia - Ucraina L'impatto sulle aziende ... Finanzareport.it | Borsa Milano oggi in rialzo, bene Leonardo e Autogrill - Finanzareport.it JP Morgan partecipazione Saras, l'operazione è stata portata a termine in due tranche, tra il 18 e il 19 luglio ...