Ilaria Galassi ex ragazza di Non è la Rai: “Oggi faccio la badante a una signora di 90 anni” (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono passati 27 anni da quando il suo volto era in tutte le case italiane insieme alle ragazze di Non è la Rai, Oggi Ilaria Galassi parla di sé in un’intervista fiume a Fanpage.it. L’ex showgirl racconta gli anni difficili, alcuni rifiuti recenti e cosa sta facendo Oggi. Ilaria Galassi, cosa ha fatto dopo Non è la Rai e il rifiuto dall’Isola dei famosi Tempo fa la showgirl aveva raccontato il momento difficile dopo la trasmissione che ha segnato il suo esordio. Al termine di Non è la Rai infatti era stata selezionata tra le veline di Striscia la notizia. Tuttavia tempo dopo, un aneurisma cerebrale segna la sua vita e la showgirl finisce in coma. Viene sostituita nella trasmissione Mediaset da Marina Graziani e al suo risveglio non ricorda chi è, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono passati 27da quando il suo volto era in tutte le case italiane insieme alle ragazze di Non è la Rai,parla di sé in un’intervista fiume a Fanpage.it. L’ex showgirl racconta glidifficili, alcuni rifiuti recenti e cosa sta facendo, cosa ha fatto dopo Non è la Rai e il rifiuto dall’Isola dei famosi Tempo fa la showgirl aveva raccontato il momento difficile dopo la trasmissione che ha segnato il suo esordio. Al termine di Non è la Rai infatti era stata selezionata tra le veline di Striscia la notizia. Tuttavia tempo dopo, un aneurisma cerebrale segna la sua vita e la showgirl finisce in coma. Viene sostituita nella trasmissione Mediaset da Marina Graziani e al suo risveglio non ricorda chi è, ...

