Il consiglio regionale della Toscana intitola il Media center a David Sassoli (Di venerdì 22 luglio 2022) FIRENZE – , il presidente del Parlamento europeo scomparso l'11 gennaio scorso. Sarà uno spazio a disposizione della stampa e dei gruppi consiliari per conferenze e interviste. "Oggi scriviamo una nuova pagina della Toscana – ha commentato il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo

