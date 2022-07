CarmelinaCarmi : RT @romatoday: Esodo vacanze: al via piano della mobilità estiva su Pontina, Appia e Aurelia - romatoday : Esodo vacanze: al via piano della mobilità estiva su Pontina, Appia e Aurelia - CaonFrancesca : Le barriere di protezione possono diventare delle armi letali, ma non tutti i comuni investono i proventi delle mul… - Affaritaliani : Italiani pronti all'esodo-vacanze, ma c'è un allarme sicurezza sui guardrail - FlorentinaTapuc : Abruzzo. Esodo con vacanze estive sicure:i NAS sequestrano 100kg di alimenti e chiudono un Ristorante -

da bollino rosso 23 - 24 luglio 2022 Già per il prossimo fine settimana è atteso traffico intenso, in particolare viabilità Italia prevede bollino rosso, nella prima parte della giornata di ...Viabilità Italia in vista degli spostamenti verso le località turistiche , anche di transito da e verso altri Paesi, ove trascorrere leestive, ha predisposto il Pianoestivo 2022 ...Bollino rosso per la mattina di sabato 23 luglio e per chi rientra dalle vacanze domenica 24. Ecco la situazione nel dettaglio ...Vacanze in arrivo, si svuotano le città, si riempiono strade ed autostrade, in arrivo i weekend da bollino rosso, i consigli prima di partire ...