Carabiniera sposa la sua compagna in alta uniforme e con il picchetto d'onore: "Siamo una coppia come tante, trionfa l'amore" (Di venerdì 22 luglio 2022) Che questa sia l'estate dei matrimoni tra donne è ormai una certezza. Dopo l'unione civile tra Francesca Pascale e Paola Turci, celebrata meno di un mese fa a Montalcino, ce n'è un'altra che in poche ore è diventata virale per via di una "prima volta" che riguarda l'Arma dei Carabinieri. Le spose sono Elena Mangialardo, 33 anni di Cefalù, e Claudia De Dilectis, 40 anni di Roma, due perfette sconosciute ma protagoniste di nozze in qualche modo storiche: per la prima volta, infatti, una delle due spose, Elena, vicebrigadiere in servizio al Radiomobile Cassia di Roma, ha indossato l'uniforme storica e ha ricevuto il picchetto d'onore. LE NOZZE CHE SEGNANO UN PRECEDENTE PER L'ARMA DEI CARABINIERIPremessa: non è la prima volta che un appartenente all'Arma dei Carabinieri si sposa con una persona dello stesso sesso. Ma ...

