Calciomercato Juventus | il sogno di Allegri per la difesa | top player assoluto

(Di venerdì 22 luglio 2022) Un difensore dilivello; laha diversi nomi sul piatto ma ildisembra solamente uno. Sono ore decisive per il difensore in casa bianconera; la partenza di de Ligt, unito all’addio di Chiellini, ha aperto un vuoto importante per quanto riguarda il reparto arretrato. Sfumato Koulibaly (il centrale ha accettato la corte del Chelsea e un contratto stellare), il mirino dellaè finito su Bremer; il difensore del Torino è reduce da una stagione di altissimo livello in cui ha dimostrato di avere le qualità per andarsi ad imporre in un club con ambizioni importanti. Portarlo alla corte dinon sarà semplice vista la forte concorrenza dell’Inter alla ricerca di un rinforzo difensivo vista per alzare ulteriormente la qualità della rosa. LaPresseIn ...

GiovaAlbanese : #Bremer alla #Juventus: ufficiale per 41 milioni, più bonus al raggiungimento di obiettivi fino ad altri 8. Conferm… - GiovaAlbanese : #Bremer ora alla Continassa per firmare il suo nuovo contratto con la #Juventus fino al 2027 ? #calciomercato - Gazzetta_it : Bremer: 'Juve nel destino? Sì, ho anche un cane bianconero' - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Juventus, Arnautovic idea viva - AntonelloAng : RT @AlexWolf009: Buffon ha parlato con #DiMaria ed è venuto alla Juve Chiellini ha parlato con #Bremer ed è venuto alla Juve Materazzi ha… -

America si, ma non per tutti. Mentre laè decollata in direzione Las Vegas, qualcuno è rimasto alla Continassa per questioni di mercato. Non solo Federico Cherubini, che raggiungerà la squadra nella parte finale della tournée, ma ...Commenta per primo La storia tra lae Aaron Ramsey è ormai già da tempo arrivata ai titoli di coda. Il gallese, dopo il prestito ai Rangers , è tornato a Torino ma non è partito per la tournée statunitense. Il club sta ...Un difensore di assoluto livello; la Juventus ha diversi nomi sul piatto ma il sogno di Allegri sembra solamente uno.Dopo la beffa per Dybala e Bremer, l'Inter dovrà fare i conti con una potenziale cessione: i tifosi non la prenderanno bene.