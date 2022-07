Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 21 luglio 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 21 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 1868 spettatori (share 13.77%); su Canale5 il film Se mi vuoi bene ha avuto 1657 spettatori, 12.51% di share, nell’anteprima e 1161 (10.28%) nel programma vero e proprio. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha portato a casa 1023 spettatori (7.09%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il film Il mio amico Jeff ha totalizzato 731 spettatori (5.29%), mentre su Rai3 l’opera Carmen ne ha avuti 524 (4.21%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 1120 spettatori ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 22 luglio 2022)tv: idei programmi più visti di21, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 1868 spettatori (share 13.77%); su Canale5 il film Se mi vuoi bene ha avuto 1657 spettatori, 12.51% di share, nell’anteprima e 1161 (10.28%) nel programma vero e proprio. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha portato a casa 1023 spettatori (7.09%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il film Il mio amico Jeff ha totalizzato 731 spettatori (5.29%), mentre su Rai3 l’opera Carmen ne ha avuti 524 (4.21%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 1120 spettatori ...

occhio_notizie : Ascolti tv di giovedì 21 luglio 2022: Don Matteo vince contro Se mi vuoi bene #ascoltitv #datiauditel - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 21 luglio 2022: Don Matteo, Se mi vuoi bene, FBI, dati Auditel e share - AnnaMancini81 : Ascolti TV mercoledì 20 luglio 2022, Speciale Tg1 9.5%, La Strada del Silenzio 9.2% - psicosistemica : @Milena47923298 No signora, guardi i dati, non ascolti me - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Tg1 ok, crollo Canale5, Balivo fa un balzo. Tutti i dati -