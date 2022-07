Alvino | “Dopo Kim una triplice operazione vi dico tutto”

(Di venerdì 22 luglio 2022) Carloha riportato le ultime su Kim e ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Carlogiornalista vicino ai fatti di casa Napoli, ha riportato le ultime notizie sui movimenti del club capitanato da Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli è molto vicino all’acquisto del difensore sudcoreano Kim. Poi la società campana cercherà di chiudere unadi calciomercato. In primo luogo la cessione di Andrea Petagna al Monza. Contestualmente arriverà un nuovo attaccante che potrebbe essere l’attuale centravanti del Verona, Simeone. Il Napoli infine acquisterà un portiere che possa rientrare nelle idee di mister Luciano Spalletti”- Carloha poi lanciato un appello a tutti i tifosi del Napoli: “Perché, invece di perderei le energie per schierarci con o contro Aurelio De ...

