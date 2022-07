Un ricordo del professor Serianni da un suo pessimo studente (Di giovedì 21 luglio 2022) Prof. Serianni, ho pensato a lungo tu fossi una felice suggestione, un prodotto del nostro inconscio collettivo. Quell’armonia di garbo, umorismo sornione e profonda considerazione per ognuno di noi sciamannati non poteva profondersi così naturalmente in ogni gesto o parola di un Grande Sacerdote della nostra lingua. E invece eri autentico e insperato, come i doni più belli. Il nostro immaginario di diciannovenni era prevalentemente in bianco e nero come una lavagna, e ogni tua lezione cancellava dalle sue superfici l’idea che l’insegnamento fosse mero strumento di oppressione. In quelle aule gremite, la tua voce rassicurante ci liberava dalla paura che qualcuno stesse ricattando il nostro passaggio alla vita adulta, puntandoci addosso un macigno di saperi spigolosi. Il tuo insegnamento era invece genuino e contagioso riconoscimento dell’altro, e delle sue istanze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Prof., ho pensato a lungo tu fossi una felice suggestione, un prodotto del nostro inconscio collettivo. Quell’armonia di garbo, umorismo sornione e profonda considerazione per ognuno di noi sciamannati non poteva profondersi così naturalmente in ogni gesto o parola di un Grande Sacerdote della nostra lingua. E invece eri autentico e insperato, come i doni più belli. Il nostro immaginario di diciannovenni era prevalentemente in bianco e nero come una lavagna, e ogni tua lezione cancellava dalle sue superfici l’idea che l’insegnamento fosse mero strumento di oppressione. In quelle aule gremite, la tua voce rassicurante ci liberava dalla paura che qualcuno stesse ricattando il nostro passaggio alla vita adulta, puntandoci addosso un macigno di saperi spigolosi. Il tuo insegnamento era invece genuino e contagioso riconoscimento dell’altro, e delle sue istanze ...

