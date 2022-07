TEST: Qual è il profumo che fa per te? (Di giovedì 21 luglio 2022) “Non ci sono donne a cui non piace il profumo, ci sono solo donne che non hanno ancora trovato il loro” Marilyn Monroe Se c’è una cosa che ci diverte è andare al reparto cosmetici di un megastore e provare tutti i nuovi profumi in esposizione. Non c’è nessuna che resista ad accettare sulla mano la spruzzatina di fragranza offerta dalla commessa del settore profumeria. Di solito ne proviamo più di una, finendo con un pasticcio di aromi nel naso che non sempre riusciamo a districare. Il profumo è un accessorio che adoriamo indossare tutti i giorni, ma anche solo nelle occasioni speciali, comunque non può mancare nella nostra beauty routine. È l’ultimo tocco di fascino che ci concediamo dopo il make up e la consueta spazzolata ai capelli. Mettendoci due gocce di profumo replichiamo un rituale che affonda le sue radici nella storia più ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 luglio 2022) “Non ci sono donne a cui non piace il, ci sono solo donne che non hanno ancora trovato il loro” Marilyn Monroe Se c’è una cosa che ci diverte è andare al reparto cosmetici di un megastore e provare tutti i nuovi profumi in esposizione. Non c’è nessuna che resista ad accettare sulla mano la spruzzatina di fragranza offerta dalla commessa del settore profumeria. Di solito ne proviamo più di una, finendo con un pasticcio di aromi nel naso che non sempre riusciamo a districare. Ilè un accessorio che adoriamo indossare tutti i giorni, ma anche solo nelle occasioni speciali, comunque non può mancare nella nostra beauty routine. È l’ultimo tocco di fascino che ci concediamo dopo il make up e la consueta spazzolata ai capelli. Mettendoci due gocce direplichiamo un rituale che affonda le sue radici nella storia più ...

Giovyfh : Test per viaggiatori: Qual è la tua #Tenerife? Un giochino da fare in allegria - WenZhouLove82 : @_Giojo_ Sì!! Anche se in realtà recentemente ho rifatto il test e mi è uscito INFP! ?? Yes, sono ARMY e seguo le no… - Superdrit1 : @MilaSpicola Premesso che bisogna vedere se questi sono morti di covid o semplicemente positivi al test, in ogni c… - 20ennipaperoni : Tutti almeno una volta nella vita abbiamo sognato di vivere e scorazzare in giro per la ridente Quack Town... ma qu… - Emilystellaemi2 : Test personalità: scegli un sole e scopri qual è la tua vera natura -