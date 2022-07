Tennis, Matteo Berrettini: “L’accesso alle ATP Finals 2022 è un obiettivo in cui credo” (Di giovedì 21 luglio 2022) Matteo Berrettini esordirà quest’oggi nel torneo sulla terra rossa di Gstaad (Svizzera), dopo aver dovuto mandar giù il boccone amaro dell’esclusione da Wimbledon per la positività al Coronavirus. Un brutto colpo per Matteo, in un 2022 che di contrattempi per lui ne ha avuti molti. Il riferimento è all’infortunio alla mano destra, con annessa operazione e assenza dai campi. Tre mesi di stop che il romano era riuscito a dimenticare grazie alle vittorie nei tornei sull’erba di Stoccarda e soprattutto del Queen’s. Successivamente, il Covid e quindi una nuova ripartenza in un evento che ha dei bei ricordi per lui, riportando alla mente la sua prima vittoria di un torneo ATP del 2018. “Sono passati quattro anni ma sembrano 25. Non mi sarei aspettato di iniziare a giocare così bene, di vincere titoli di ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022)esordirà quest’oggi nel torneo sulla terra rossa di Gstaad (Svizzera), dopo aver dovuto mandar giù il boccone amaro dell’esclusione da Wimbledon per la positività al Coronavirus. Un brutto colpo per, in unche di contrattempi per lui ne ha avuti molti. Il riferimento è all’infortunio alla mano destra, con annessa operazione e assenza dai campi. Tre mesi di stop che il romano era riuscito a dimenticare grazievittorie nei tornei sull’erba di Stoccarda e soprattutto del Queen’s. Successivamente, il Covid e quindi una nuova ripartenza in un evento che ha dei bei ricordi per lui, riportando alla mente la sua prima vittoria di un torneo ATP del 2018. “Sono passati quattro anni ma sembrano 25. Non mi sarei aspettato di iniziare a giocare così bene, di vincere titoli di ...

