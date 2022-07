Quarta dose, nelle farmacie tutto esaurito Per la «second booster» scelte da 1 bergamasco su 4 (Di giovedì 21 luglio 2022) Vaccini anti Covid Nei 65 esercizi aderenti alla campagna le somministrazioni sono state 6.653 su un totale di 26mila. De Amici: «Le richieste sono in crescita». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 21 luglio 2022) Vaccini anti Covid Nei 65 esercizi aderenti alla campagna le somministrazioni sono state 6.653 su un totale di 26mila. De Amici: «Le richieste sono in crescita».

