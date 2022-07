Multa per eccesso velocità 2022, cos’è la recidiva e quando scatta: sanzioni (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Multe per eccesso di velocità, che succede se ne prendi più di una nell’arco di due anni? Il riferimento è all’istituto della ‘recidiva’ previsto dal nostro codice della strada. In particolare, la legge precede un aumento delle sanzioni quando la stessa violazione è commessa due volte nell’arco di un biennio. In buona sostanza, la seconda Multa non viene punita allo stesso modo della prima ma in forma più grave si legge su laleggepertutti.it. Ciò non succede per tutte le infrazioni ma solo per alcune come, ad esempio, per l’eccesso di velocità o la guida in stato di ebbrezza. Nei casi più lievi è prevista, per la seconda Multa, la sospensione della patente; negli altri, la revoca. La terza Multa per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Multe perdi, che succede se ne prendi più di una nell’arco di due anni? Il riferimento è all’istituto della ‘’ previsto dal nostro codice della strada. In particolare, la legge precede un aumento dellela stessa violazione è commessa due volte nell’arco di un biennio. In buona sostanza, la secondanon viene punita allo stesso modo della prima ma in forma più grave si legge su laleggepertutti.it. Ciò non succede per tutte le infrazioni ma solo per alcune come, ad esempio, per l’dio la guida in stato di ebbrezza. Nei casi più lievi è prevista, per la seconda, la sospensione della patente; negli altri, la revoca. La terzaper ...

