La prof di corsivo svela la verità sul perché non sarà al Grande Fratello Vip

Elisa Esposito avrebbe dovuto seguire le orme di Denis Dosio (GFVip 5) e Antonio Medugno (GFVip 6) e rappresentare il mondo degli influencer stalentati al Grande Fratello Vip, ma alla fine non ci andrà. A spiegare perché è stata proprio lei, la prof di corsivo, durante una diretta su TikTok. Contrariamente a quanto dichiarato da alcuni portali, la prof di corsivo non è stata scartata dal Grande Fratello Vip per aver spoilerato la sua partecipazione, ma è stata proprio lei a rifiutare l'invito. Insomma, Alfy l'avrebbe fortemente voluta, ma è stata lei a dire noõ?. Ed io che già mi immaginavo una Rita Dalla Chiesa qualsiasi parlare in corsivo seguendo le sue lezioni. Signorini genio del male.

