“La casa è del clan”, a Napoli assegnatari alloggio minacciati (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Questo appartamento è di proprietà della camorra, se lo vuoi mi devi dare 50mila euro”: sono le minacce, rivolte anche ai bambini, che si è sentita dire una coppia napoletana, marito e moglie, alla quale il Comune di Napoli aveva assegnato un alloggio popolare nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, precisamente in via Leopardi. Un’abitazione che, una volta, era nella disponibilità di un pluricondannato per associazione mafiosa e per diversi omicidi. Oggi, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli, al termine di indagini coordinate dalla Procura (sostituto procuratore Stefania Di Dona), ha notificato due misure cautelari (divieto di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) a ciascuno degli indagati, resisi responsabili ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Questo appartamento è di proprietà della camorra, se lo vuoi mi devi dare 50mila euro”: sono le minacce, rivolte anche ai bambini, che si è sentita dire una coppia napoletana, marito e moglie, alla quale il Comune diaveva assegnato unpopolare nel quartiere Fuorigrotta di, precisamente in via Leopardi. Un’abitazione che, una volta, era nella disponibilità di un pluricondannato per associazione mafiosa e per diversi omicidi. Oggi, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di, al termine di indagini coordinate dalla Procura (sostituto procuratore Stefania Di Dona), ha notificato due misure cautelari (divieto di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) a ciascuno degli indagati, resisi responsabili ...

Agenzia_Ansa : Scoperto un buco nero 'dormiente' nella vicina di casa della Via Lattea, la Grande Nube di Magellano: si tratta di… - Link4Universe : 53 anni fa oggi, gli astronauti della missione Apollo 11 diventavano i primi umani a guardare alla loro casa, la Te… - RaiNews : Recuperato dai #Carabinieri e rimpatriato dall’ #Austria un eccezionale #dipinto seicentesco di… - spicciame_casa : Pov: vedi lo Xanax in tendenza e ti viene subito in mente questa Queen del #GFvip - ceppicone56 : RT @OrtigiaP: Dopo 18 mesi, l'uomo del Britannia lascia l'Italia con 200 mld di debito in più, il doppio dello spread, una crisi energetica… -