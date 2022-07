Inter, Viti e Pablo Mari e la soluzione in casa per la difesa (Di giovedì 21 luglio 2022) L’Inter in cerca di sistemare numericamente la difesa Il mercato dell’Inter si è improvvisamente arrestato dopo l’inizio sprint che ha portato ad Appiano Gentile ben 5 calciatori. Tra questi non c’è nessun giocatore di difesa che ha anzi registrato l’uscita di Ranocchia, accasatosi a parametro zero al Monza. Per sostituire numericante il centrale azzurro i dirigenti sono ancora al lavoro: ecco il punto fatto da Sport Mediaset. “L’Inter è intenzionata a non spendere e valuta profili più “verdi”: per questo motivo sarà valutato bene Fontanarosa, aggregato alla prima squadra in questo precampionato. Non tramonta la pista Viti, anche perché con l’Empoli i rapporti sono ottimi. Un’idea meno giovane è quella che porta a Pablo Marì dell’Arsenal, l’anno ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) L’in cerca di sistemare numericamente laIl mercato dell’si è improvvisamente arrestato dopo l’inizio sprint che ha portato ad Appiano Gentile ben 5 calciatori. Tra questi non c’è nessun giocatore diche ha anzi registrato l’uscita di Ranocchia, actosi a parametro zero al Monza. Per sostituire numericante il centrale azzurro i dirigenti sono ancora al lavoro: ecco il punto fatto da Sport Mediaset. “L’è intenzionata a non spendere e valuta profili più “verdi”: per questo motivo sarà valutato bene Fontanarosa, aggregato alla prima squadra in questo precampionato. Non tramonta la pista, anche perché con l’Empoli i rapporti sono ottimi. Un’idea meno giovane è quella che porta aMarì dell’Arsenal, l’anno ...

