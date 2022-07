Incidente per Eddie Vedder a causa degli incendi, i Pearl Jam interrompono il tour 2022 (Di giovedì 21 luglio 2022) Incidente per Eddie Vedder: il frontman dei Pearl Jam ha subito un danno alle corde vocali e per questo la band si è trovata costretta a interrompere il tour. Incidente per Eddie Vedder: cos’è successo In queste settimane i Pearl Jam stanno portando in Europa il loro show promozionale per l’ultimo disco in studio Gigaton. La band ha fatto tappa anche in Italia con una data a Imola il 25 giugno. Tuttavia, la data tenuta a Parigi il 17 luglio in occasione dell’edizione francese del Lollapalooza ha causato non pochi problemi al frontman: i fumi degli incendi che in questi giorni hanno devastato la Francia e la Spagna gli hanno procurato un problema alle corde vocali. La sua ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)per: il frontman deiJam ha subito un danno alle corde vocali e per questo la band si è trovata costretta a interrompere ilper: cos’è successo In queste settimane iJam stanno portando in Europa il loro show promozionale per l’ultimo disco in studio Gigaton. La band ha fatto tappa anche in Italia con una data a Imola il 25 giugno. Tuttavia, la data tenuta a Parigi il 17 luglio in occasione dell’edizione francese del Lollapalooza hato non pochi problemi al frontman: i fumiche in questi giorni hanno devastato la Francia e la Spagna gli hanno procurato un problema alle corde vocali. La sua ...

