Il comparto telecomunicazioni in Italia procede in rosso - 3 | 31%

StivaleDigitale : La sinergia tra Cloud e Network aiuta gli operatori di telecomunicazioni a creare punti di forza competitivi e svil… -

Borsa Italiana

Partenza in rosso per l' indice del settorea dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall' indice dei giganti europei delle. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 7.946,4 con un ribasso del 3,31%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Telecommunications prosegue in ...Brilla ilin Italia nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall' indice dei giganti europei delle. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 8.266,... New York: rialzo controllato per il comparto telecomunicazioni americano Partenza in rosso per l'indice del settore telecomunicazioni a dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.In Europa il comparto spaziale ha un valore di circa 370 miliardi di euro e si prevede di sfondare la soglia dei 500 entro il 2030 ...