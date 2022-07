Governo, Cna: “Forte preoccupazione per la crisi politica in una fase di profonda incertezza” (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA – In una nota la Cna esprime “Forte preoccupazione” davanti alla crisi politica, pur nel rispetto della sovranità parlamentare, che coincide con “una fase di estrema incertezza della congiuntura economica e dello scacchiere internazionale. Il balzo dell’inflazione, la crisi energetica, gli effetti della guerra in Ucraina di cui non si scorgono spiragli di soluzione, il cambiamento della politica monetaria in senso più restrittivo delineano un contesto che avrebbe richiesto coesione e responsabilità nella ricerca di scelte e interventi per evitare che imprese e famiglie paghino un prezzo altissimo”. preoccupazione inoltre sulla “capacità di rispettare le scadenze vincolanti per beneficiare delle ingenti risorse del PNRR, essenziali ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA – In una nota la Cna esprime “” davanti alla, pur nel rispetto della sovranità parlamentare, che coincide con “unadi estremadella congiuntura economica e dello scacchiere internazionale. Il balzo dell’inflazione, laenergetica, gli effetti della guerra in Ucraina di cui non si scorgono spiragli di soluzione, il cambiamento dellamonetaria in senso più restrittivo delineano un contesto che avrebbe richiesto coesione e responsabilità nella ricerca di scelte e interventi per evitare che imprese e famiglie paghino un prezzo altissimo”.inoltre sulla “capacità di rispettare le scadenze vincolanti per beneficiare delle ingenti risorse del PNRR, essenziali ...

Lopinionista : Governo, Cna: “Forte preoccupazione per la crisi politica in una fase di profonda incertezza”… - SassiLive : +++GOVERNO DRAGHI AL CAPOLINEA, CNA BASILICATA: “FORTE PREOCCUPAZIONE PER LA CRISI POLITICA IN UNA FASE DI PROFONDA… - PISAinVIDEO : Crisi di Governo, appello del presidente territoriale di CNA Pisa, Francesco Oppedisano - UmbertoexIT : @dottorbarbieri I ceti produttivi? Credo che molti ceti produttivi vogliano vedere i membri del governo Draghi in m… - venti4ore : Cna ai parlamentari “La caduta del Governo sarebbe il colpo finale per le aziende” -