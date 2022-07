Elogio dell'incoerenza: donne, bugie e l’importanza di avere sempre un nemico (Di giovedì 21 luglio 2022) Eugenio Scalfari, fondatore de la Repubblica è appena scomparso, a 98 anni. Una firma di Panorama che ha lavorato spalla a spalla con lui lo ricorda con virtù e vizi, al di là delle celebrazioni di rito. Luce rossa dell’interfono; la voce inconfondibile, flautata tra il fioco e lo ieratico, appena tremolante: «Carlo puoi scendere?». Era il 18 aprile 1996. E la data del 18 aprile in Italia conta: nel 1948, la Democrazia cristiana aveva lasciato i comunisti fuori della porta. Anche in quelle settimane si respirava aria d’elezioni e lo sapevamo bene. «Barbapapà», il suo storico soprannome, faceva e disfaceva il giornale, m’aspettavo l’ennesimo «pezzo» per dimostrare che Giulio Tremonti - antica insofferenza socialista - con i conti non c’azzeccava, per dirla alla Antonio Di Pietro. L’ufficio al secondo piano di piazza Indipendenza, a ... Leggi su panorama (Di giovedì 21 luglio 2022) Eugenio Scalfari, fondatore de la Repubblica è appena scomparso, a 98 anni. Una firma di Panorama che ha lavorato spalla a spalla con lui lo ricorda con virtù e vizi, al di làe celebrazioni di rito. Luce rossa’interfono; la voce inconfondibile, flautata tra il fioco e lo ieratico, appena tremolante: «Carlo puoi scendere?». Era il 18 aprile 1996. E la data del 18 aprile in Italia conta: nel 1948, la Democrazia cristiana aveva lasciato i comunisti fuoria porta. Anche in quelle settimane si respirava aria d’elezioni e lo sapevamo bene. «Barbapapà», il suo storico soprannome, faceva e disfaceva il giornale, m’aspettavo l’ennesimo «pezzo» per dimostrare che Giulio Tremonti - antica insofferenza socialista - con i conti non c’azzeccava, per dirla alla Antonio Di Pietro. L’ufficio al secondo piano di piazza Indipendenza, a ...

