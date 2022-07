ATP Amburgo 2022, risultati 21 luglio: ai quarti Alcaraz e Karatsev, out Rublev e Fognini (Di giovedì 21 luglio 2022) Si è conclusa la quarta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del torneo ATP 500 Amburgo 2022 di tennis: per il completamento del secondo turno dell’Hamburg European Open, sulla terra battuta tedesca, impegnati otto giocatori. Fabio Fognini viene eliminato. Nella parte alta del tabellone il numero 1 del seeding, lo spagnolo Carlos Alcaraz, supera il serbo Filip Krajinovic col punteggio di 7-6 6-3 e domani ai quarti affronterà la testa di serie numero 7, il russo Karen Khachanov, che elimina l’azzurro Fabio Fognini in due partite con lo score di 6-3 7-5. Nella parte bassa del tabellone il russo Aslan Karatsev supera in rimonta il qualificato colombiano Daniel Elahi Galan Riveros con lo score di 3-6 6-3 6-4 e domani affronterà l’argentino ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Si è conclusa la quarta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del torneo ATP 500di tennis: per il completamento del secondo turno dell’Hamburg European Open, sulla terra battuta tedesca, impegnati otto giocatori. Fabioviene eliminato. Nella parte alta del tabellone il numero 1 del seeding, lo spagnolo Carlos, supera il serbo Filip Krajinovic col punteggio di 7-6 6-3 e domani aiaffronterà la testa di serie numero 7, il russo Karen Khachanov, che elimina l’azzurro Fabioin due partite con lo score di 6-3 7-5. Nella parte bassa del tabellone il russo Aslansupera in rimonta il qualificato colombiano Daniel Elahi Galan Riveros con lo score di 3-6 6-3 6-4 e domani affronterà l’argentino ...

