Traffico Roma del 20-07-2022 ore 12 | 30

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare rallentamenti a tratti in pregiata interna all’altezza della Tuscolana in carreggiata esterna tra la zia Tina e la prudenza per un incidente su via Giovanni Giolitti Con Air Altrimenti nei pressi di via Cairoli altra segnalazione di incidente con disagi alsu via Selva Candida nei pressi di via Carmine Calò possibili rallentamenti per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli fino alle 13 e a Ponte Galeria possibili rallentamenti fino alle 19 di oggi per un concorso pubblico presso i padiglioni della fiera diancora possibili ritardi Sui treni ad Alta Velocità Intercity della linea Firenzeper un intervento dei vigili del fuoco per ...