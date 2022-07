Team 511 | Badovini | La sostituzione dei meccanici in accordo col pilota

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Negli ultimi giorni, il WithU 511 Racingè stato avvolto da polemiche. Dapprima, è stata Sandra Stammova a sollevare la questione, comunicando quanto leggerete . In seconda istanza, un (ex) ...

Negli ultimi giorni, il WithURacingè stato avvolto da polemiche. Dapprima, è stata Sandra Stammova a sollevare la questione, comunicando quanto leggerete . In seconda istanza, un (ex) meccanico della formazione Kawasaki ...Ilgate prosegue . Dopo il comunicato dell'oramai exManager Sandra Stammova, dove comunicava il suo allontanamento dalla squadra per ragioni difficili da comprendere, ecco arrivare la ... Il team 511 perde pezzi, Papi: “Licenziata senza giusta causa, una delusione” Ayrton è il responsabile tecnico della squadra Kawasaki completamente al femminile: "Il team coordinator ha comunicato preventivamente la decisione di cambiare, mentre la scelta di tralasciare la Stam ...Il racconto in esclusiva della meccanica: "Le figure femminili sono state solo sfruttate. Il clima disteso nel box non andava bene ai capi" ...