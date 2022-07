Stati Uniti, la Camera approva la legge per proteggere i matrimoni omosessuali (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Camera degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge per rendere obbligatorio il riconoscimento dei matrimoni omosessuali a livello federale: il testo è stato approvato con 267 voti favorevoli e 157 contrari, ma per diventare legge dovrà passare anche al Senato. Un disegno nato dalla volontà di tutelare i matrimoni tra persone dello stesso sesso nel caso in cui la Corte Suprema Usa, sempre più conservatrice, decida di eliminare le tutele esistenti, come ha recentemente fatto col diritto all’aborto. La Camera statunitense ha approvato una proposta di legge a tutela dei matrimoni omosessuali“Ci sono tante persone che si sono ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladeglihato una proposta diper rendere obbligatorio il riconoscimento deia livello federale: il testo è statoto con 267 voti favorevoli e 157 contrari, ma per diventaredovrà passare anche al Senato. Un disegno nato dalla volontà di tutelare itra persone dello stesso sesso nel caso in cui la Corte Suprema Usa, sempre più conservatrice, decida di eliminare le tutele esistenti, come ha recentemente fatto col diritto all’aborto. Lastatunitense hato una proposta dia tutela dei“Ci sono tante persone che si sono ...

