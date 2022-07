Siccità, le guide sospendono le salite su Cervino e Monte Bianco (Di mercoledì 20 luglio 2022) Stop alle ascese sul Dente del Gigante e la Cresta di Rochefort. "Rischi crolli di pietre e crepacci nascosti" Leggi su repubblica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Stop alle ascese sul Dente del Gigante e la Cresta di Rochefort. "Rischi crolli di pietre e crepacci nascosti"

Pubblicità

TgLa7 : #Siccita': guide sospendono salite Cervino e Monte Bianco in via preventiva, 'rischio crolli di pietre e crepacci aperti' - Agenzia_Ansa : Caldo e siccità, le guide alpine sospendono in via preventiva le salite su Cervino e Monte Bianco. 'C'è il rischio… - rotaruchristina : RT @TgLa7: #Siccita': guide sospendono salite Cervino e Monte Bianco in via preventiva, 'rischio crolli di pietre e crepacci aperti' - valentinadigrav : RT @repubblica: Siccità, le guide sospendono le salite su Cervino e Monte Bianco - alinatede : RT @repubblica: Siccità, le guide sospendono le salite su Cervino e Monte Bianco -