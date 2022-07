'sei vergine come cicciolina' - il consigliere comunale della lega a vigevano, marco cividati... (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da https://www.ilgiorno.it marco cividati marco cividati, consigliere comunale della lega, ha inviato le sue scuse a Silvia Baldina del M5s che lunedì, in commissione consiliare, aveva apostrofato: 'Sei vergine come ... Leggi su dagospia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da https://www.ilgiorno.it, ha inviato le sue scuse a Silvia Baldina del M5s che lunedì, in commissione consiliare, aveva apostrofato: 'Sei...

