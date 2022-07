Scherma, Tommaso Marini perde la finale mondiale 14-15 con Enzo Lefort. Maledizione d’argento (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ il mondiale della Francia, di sicuro non quello dell’Italia nelle gare individuali. I transalpini, grazie ad Enzo Lefort nel fioretto, incassano la terza medaglia d’oro in tre giorni nella rassegna iridata ad Il Cairo (Egitto), mentre nemmeno il giovane Tommaso Marini è riuscito a spezzare quella che oramai è una vera e propria Maledizione d’argento per la Scherma italiana. I numeri sono impietosi: escludendo l’atto conclusivo degli ultimi Europei di Antalya in cui andò in scena un derby tutto tricolore, il Bel Paese ha perso tutte ed otto le ultime finali individuali disputate tra Olimpiadi 2020, Europei e Mondiali 2022. Per trovare un oro italiano in gare singole ai Mondiali occorre ritornare al 2018, quando salirono sul gradino più alto del podio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ ildella Francia, di sicuro non quello dell’Italia nelle gare individuali. I transalpini, grazie adnel fioretto, incassano la terza medaglia d’oro in tre giorni nella rassegna iridata ad Il Cairo (Egitto), mentre nemmeno il giovaneè riuscito a spezzare quella che oramai è una vera e propriaper laitaliana. I numeri sono impietosi: escludendo l’atto conclusivo degli ultimi Europei di Antalya in cui andò in scena un derby tutto tricolore, il Bel Paese ha perso tutte ed otto le ultime finali individuali disputate tra Olimpiadi 2020, Europei e Mondiali 2022. Per trovare un oro italiano in gare singole ai Mondiali occorre ritornare al 2018, quando salirono sul gradino più alto del podio ...

