(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’intensificazione dei controlli nello specifico settore in tutta la Provincia, i Finanzieri della Compagnia di, dopo aver effettuato numerosi sequestri nei confronti di vari rivenditori didella zona, a seguito di articolate attività info-investigative nonché di pedinamenti e di appostamenti, sono riusciti a risalire la filiera dele ad individuare il luogo ed il soggetto che di fatto gestiva l ‘attività illecita in quel territorio. All’esito delle indagini, i militari hanno atteso il contrabbandiere nei pressi del deposito, procedendo alla perquisizione del locale, all’interno del quale rinvenivano circa 100 chilogrammi didi, per un valore di svariate migliaia di euro. Al termine delle operazioni di ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Scafati, sequestrato un quintale di #Sigarette di #Contrabbando ** -

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha, nel corso di due distinti interventi, entrambi epilogati a(Salerno), oltre 9 quintali di sigarette e tratto in arresto in flagranza di reato un contrabbandiere, mentre un secondo ...Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha, nel corso di due distinti interventi, entrambi a(Salerno), oltre 9 quintali di sigarette e tratto in arresto in flagranza di reato un contrabbandiere, mentre un secondo è stato ...Maxi sequestro di sigarette di contrabbando in provincia di Salerno. La guardia di finanza di Scafati ha sequestrato oltre 100 chili ...Circa 100 kg di sigarette di contrabbando, per un valore di svariate migliaia di euro, sono stati trovati all'interno di un deposito a Scafati e sequestrati dalla guardia di finanza. A ...