“Patti chiari, amicizia lunga… Skriniar non si tocca”, lo striscione della Curva Nord dell’Inter alla dirigenza (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il calciomercato dell’Inter è ancora in grado di regalare grosse sorprese, in attacco è arrivato Lukaku mentre in difesa la situazione è ancora molto incerta. I tifosi non sono pienamente soddisfatti della strategia del club, in particolar modo preoccupano le voci sulle operazioni in uscita. De Vrij e Bastoni rappresentato punti di rifermento, mentre per Skriniar la situazione è ancora tutta da decidere. Il club nerazzurro ha bloccato la cessione al Psg dopo il mancato accordo con Bremer, passato alla Juventus. La cessione dello slovacco non è totalmente da escludere. I tifosi sono preoccupati e si sono presentati con uno striscione sotto la sede del club nerazzurro: “Patti chiari, amicizia lunga… Skriniar non si ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il calciomercatoè ancora in grado di regalare grosse sorprese, in attacco è arrivato Lukaku mentre in difesa la situazione è ancora molto incerta. I tifosi non sono pienamente soddisfattistrategia del club, in particolar modo preoccupano le voci sulle operazioni in uscita. De Vrij e Bastoni rappresentato punti di rifermento, mentre perla situazione è ancora tutta da decidere. Il club nerazzurro ha bloccato la cessione al Psg dopo il mancato accordo con Bremer, passatoJuventus. La cessione dello slovacco non è totalmente da escludere. I tifosi sono preoccupati e si sono presentati con unosotto la sede del club nerazzurro: “non si ...

Pubblicità

FcInterNewsit : ??? Il messaggio dei tifosi dell'Inter alla dirigenza: 'Patti chiari, amicizia lunga. Skriniar non si tocca!!' ?? - Oscarboidrato : @FBiasin Ma zio Zhang ripagherà i debiti con i patti chiari o con l amicizia lunga? - eleuricchio : RT @marifcinter: “Patti chiari amicizia lunga. #Skriniar non si tocca” La Curva sotto la sede #Inter - MarisciaFox : RT @marifcinter: “Patti chiari amicizia lunga. #Skriniar non si tocca” La Curva sotto la sede #Inter - SEKAINODaniel : RT @marifcinter: “Patti chiari amicizia lunga. #Skriniar non si tocca” La Curva sotto la sede #Inter -