Nord Stream, da domani riprendono le forniture di gas (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le forniture di gas russo, attraverso il gasdotto Nord Stream, fermo dal 2 luglio scorso per manutenzione, riprenderanno domani. Ma tra Russia e Canada divampa ancora il caso della turbina in riparazione. Il flusso di gas tra Russia e Germania, attraverso il gasdotto Nord Stream 1, sarà riattivato giovedì L'annuncio è arrivato oggi dall'operatore di rete tedesco Gascade – che gestisce la principale infrastruttura per le forniture di gas dalla Russia all'Europa – e che ha fornito dati preliminari, precisando di aver ricevuto conferma della ripresa del flusso. L'azienda gestisce i due punti di ricezione del Nord Stream 1 a Lubmin, nella regione tedesca del Meclemburgo-Pomerania occidentale. Come indicato sul sito web, le consegne di gas ...

