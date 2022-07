Mondiali, Arianna Errigo argento nel fioretto femminile (Di mercoledì 20 luglio 2022) Seconda medaglia per la spedizione italiana ai Campionati Mondiali Il Cairo 2022 che, nella gara di fioretto femminile, conquista l'argento con Arianna Errigo. Per la fiorettista azzurra questa è la nona medaglia iridata (oro 2013 e 2014, argento 2010 e 2022, bronzi 2009, 2015, 2017, 2018 e 2019) e l'ennesima conferma internazionale per lei che dal 2009, anno dei suoi primi Campionati Mondiali, è sempre stata sul podio a eccezione dell'edizione in casa di Catania 2011. L'argento iridato segue l'argento europeo, già vinto dalla campionessa italiana trentaquattrenne ad Antalya a giugno. La monzese dei Carabinieri ha affrontato una semifinale al cardiopalma contro la campionessa olimpica americana Lee Kiefer: in vantaggio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Seconda medaglia per la spedizione italiana ai CampionatiIl Cairo 2022 che, nella gara di, conquista l'con. Per la fiorettista azzurra questa è la nona medaglia iridata (oro 2013 e 2014,2010 e 2022, bronzi 2009, 2015, 2017, 2018 e 2019) e l'ennesima conferma internazionale per lei che dal 2009, anno dei suoi primi Campionati, è sempre stata sul podio a eccezione dell'edizione in casa di Catania 2011. L'iridato segue l'europeo, già vinto dalla campionessa italiana trentaquattrenne ad Antalya a giugno. La monzese dei Carabinieri ha affrontato una semifinale al cardiopalma contro la campionessa olimpica americana Lee Kiefer: in vantaggio ...

