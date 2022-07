Mercoledì di sole, temperature oltre la media (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ecco le previsioni per la giornata di Mercoledì 20 luglio, a cura di Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. Il lento traslare verso levante del minimo pressorio in transito tra Bretagna e isole britanniche, consentirà all’Anticiclone Atlantico di adagiarsi appieno sul Mediterraneo. Debole instabilità pomeridiana lungo la catena alpina centro-occidentale, darà luogo a sporadiche precipitazioni. temperature decisamente oltre la media stagionale, con punte, attorno ai 38/39°C. Tempo Previsto: generalmente sereno su tutta la regione. Durante la prima parte della giornata,graduale aumento della nuvolosità lungo i rilievi Alpini. Durante le ore centrali della giornata, sviluppo di nuvolosità cumuliforme, compatta su Valtellina e Adamello, ove non si escludono locali precipitazioni a carattere di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ecco le previsioni per la giornata di20 luglio, a cura di Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. Il lento traslare verso levante del minimo pressorio in transito tra Bretagna e ibritanniche, consentirà all’Anticiclone Atlantico di adagiarsi appieno sul Mediterraneo. Debole instabilità pomeridiana lungo la catena alpina centro-occidentale, darà luogo a sporadiche precipitazioni.decisamentelastagionale, con punte, attorno ai 38/39°C. Tempo Previsto: generalmente sereno su tutta la regione. Durante la prima parte della giornata,graduale aumento della nuvolosità lungo i rilievi Alpini. Durante le ore centrali della giornata, sviluppo di nuvolosità cumuliforme, compatta su Valtellina e Adamello, ove non si escludono locali precipitazioni a carattere di ...

